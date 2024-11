Fidapa Rc Morgana: presentate sei nuove socie durante la cerimonia delle candele

In occasione della suggestiva ed emozionante Cerimonia delle Candele, tenutasi venerdi 11 marzo presso il ristorante “La luna ribelle”, la Presidente della Sezione Fidapa Rc Morgana, dott.ssa Emira Dal Moro, insieme a tutto il Direttivo e agli ospiti presenti, ha accolto sei nuove socie della Federazione.

Le new entry, tutte provenienti dal mondo della cultura, dell’imprenditoria o da ordini professionali, vanno ad arricchire il confronto e il dialogo vivace che caratterizza una sezione giovane ed ambiziosa che da sempre si prefigge come obbiettivo principale quello di essere un punto di riferimento per la società reggina.

Alla cerimonia hanno preso parte anche la Past President del Distretto SUD OVEST, Avv. Angiola Infantino, la quale si è complimentata con la Presidente di sezione e con il Direttivo per le iniziative finora portate avanti nel biennio, nonché le Presidenti delle sezioni di Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo, Ing. Stefania Basile e Dott.ssa Giulia Carerj.

L’accensione delle tante fiammelle, tante per quanti sono i paesi che fanno parte della Federazione Internazionale BPW, è un momento sacro in cui ogni socia riscopre il senso e l’orgoglio dell’appartenenza a questa attiva associazione che da decenni si impegna per la crescita culturale, professionale e politica delle donne. “In questa magica notte delle candele che tutte ci unisce, possa la luce illuminare l’ispirazione, la saggezza e la forza per mantenere il nostro edificio, solido fondamento per il nostro futuro”.

E’ questo il messaggio della Presidente della BPW International, federazione di cui fa parte la Fidapa, letto ai presenti, per l’occasione, dalla Past President della Fidapa RC Morgana, Dott.ssa Irene Tripodi.

Cerimoniera della Fidapa RC Morgana è l’Avv. MariaRosaria Pensabene, responsabile dei rapporti con la stampa e le istituzioni è l’Avv. Manuela Porpiglia.