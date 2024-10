Final Four FIPIC, Padova promossa in serie A. Un’ottima BIC Reggio si classifica seconda

Sono stati due giorni di grande basket in riva allo stretto. Al PalaBotteghelle ha avuto luogo il Trofeo “Antonio Maglio”. Per la prima volta a Reggio Calabria, si sono disputate le fasi nazionali della Serie B FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina).

A vincere è stata Padova aggiudicandosi tutti e tre i match disponibili del girone all’italiana guadagnando così il primo posto in classifica e la promozione in serie A.

E’ costata cara la prima delle gare alla BIC Farmacia dottt.ssa Pellicanò. Il gruppo di coach Cugliandro ha affrontato bene la fase difensiva ma è mancato qualcosa in fase offensiva così da perdere contro la forte Padova. Nonostante le vittorie contro Parma e Firenze, la BIC si è dovuta accontentare del secondo posto.

GARA 1

Il primo match della Final Four della Serie B Antonio Maglio è terminato con la vittoria del Padova Millennium Basket Onlus imponendosi su Reggio Calabria Basket in Carrozzina 53 a 41.

GARA 2

La seconda partita della finale di Serie B è andata alla Polisportiva Parma che ha battuto le Volpi Rosse Firenze in volata 77 a 72.

GARA 3

Due su due per Padova Millennium Basket Onlus che ha battuto anche le Volpi Rosse Firenze 54 a 44.

GARA 4

L’ultima partita di giornata al PalaBotteghelle è della Reggio Calabria Basket in Carrozzina, che ha superato la Polisportiva Parma 82 a 59.

GARA 5

La Reggio Calabria Basket in Carrozzina ha battuto le Volpi Rosse Firenze 68 a 43.

GARA 6

Il Padova Millennium Basket ha vinto anche la terza partita nelle finali di B contro la Polisportiva Parma 72 a 55.

La Classifica finale

Padova 6

BIC Reggio Calabria 4

Gioco Parma 2

Wheelchair Sport Firenze 0

Come affermato da tutti i prestigiosi ospiti intervistati durante lo svolgimento del Trofeo Maglio, la BIC dott.ssa Pellicanò sul piano sportivo non ha raggiunto la serie A, ma ha dimostrato di meritarla avendo vinto tutte le partite del proprio girone come la città di Reggio Calabria che è stata all’altezza di un grande evento catalizzando atleti e squadre da tutta Italia.