Il reggino Domenico Lione alle finali nazionali di Castrocaro

'Lio' il nome d'arte del giovane artista reggino. Pochi giorni al grande appuntamento: "Grazie per l'affetto, non me lo aspettavo"

C’è anche un giovane cantautore reggino tra i finalisti del Festival di Castrocaro 2024. Sono stati annunciati nei giorni scorsi i dieci finalisti del 66° Festival di Castrocaro, selezionati da una giuria presieduta dal celebre maestro Beppe Vessicchio, durante le audizioni presso l’Isola degli Artisti. Questi talentuosi concorrenti si contenderanno il prestigioso titolo in una delle competizioni musicali più attese dell’anno.

I finalisti sono:

Eonice Solari

Giorgia Andreozzi

Lio

Klem

Magadan

Miryam Belfiore

Sangro

Sara Naldi

Sofia Di Bella

Winehot

Domenico Lione, nome d’arte Lio, è il giovane cantautore reggino che è riuscito a far parte dei 10 finalisti che si contenderanno il titolo nella finalissima del 7 settembre, che si terrà in piazza d’Armi a Terra del Sole. Superate le prime audizioni svoltesi nel paese in cui il concorso canoro vide la luce nel 1957, lo scorso 30 luglio le giovani ugole si sono sottoposte alla selezione decisiva nella sede romana di Isola degli Artisti, label guidata dal Carlo Avarello, dal 2023 patron del Voci Nuove.

A decretare la decina la giuria presieduta dal direttore d’orchestra e arrangiatore Beppe Vessicchio e completata da Salvatore Mineo, autore e compositore dei brani di tanti artisti, tra cui Vanoni, Elodie, Emma e Mannoia.

Lio, giovane di 26 anni, si è fatto valere per le proprie qualità guadagnandosi l’accesso in finale. Nella finale del 7 settembre a guidare i ragazzi sul palco saranno Elenoire Casalegno, già padrona di casa nel 2002 al fianco di Claudio Cecchetto, e il content creator Daniele Cabras, protagonista al Voci Nuove dello scorso anno. Tre le giurie che valuteranno i cantanti: la novità è quella tecnica formata da discografici, giornalisti e addetti ai lavori.

I finalisti saranno valutati dalla giuria di qualità, dalla giuria web celebrity e, novità di questa edizione, da una giuria tecnica formata da discografici, giornalisti e addetti ai lavori. La giuria di qualità sarà diretta da Beppe Vessicchio e dalla cantautrice, musicista e polistrumentista, reduce dai grandi successi del 2024, Serena Brancale. La giuria web celebrity verrà guidata dal content creator Daniele Cabras e da Giulio Pasqui, co-founder di Webboh.

Sul proprio profilo Instagram (CLICCA QUI) il giovane cantautore ha condiviso il video del brano ‘Per l’ultima volta’, in lizza il 7 settembre per aggiudicarsi la finalissima di Castrocaro. Una canzone che colpisce già dal primo ascolto per la delicatezza dell’armonia e il testo non banale.

Attraverso le stories invece, Lio ha ringraziato tutti, reggini e non, per l’affetto mostrato in questi giorni. “Non mi aspettavo tutto questo sostegno, non lo do per scontato, e vi ringrazio di cuore.

Se vi è piaciuto il brano, continuate a mettere like e a condividere, così mi darete un grande aiuto in vista della finale del 7 settembre”, le parole di Domenico Lione.

Non c’è dubbio che l’ondata d’affetto dei reggini continuerà sino al 7 settembre per continuare a sostenere il giovane cantautore reggino.

Tra i messaggi arrivati anche quello del sindaco Giuseppe Falcomatà: “Forza Lio, siamo con te”, ha commentato il primo cittadino.

Il regolamento della finale

I 10 Artisti in gara interpreteranno ognuno la propria canzone originale/inedita e saranno giudicati e votati esclusivamente dalla Giuria. La Giuria potrà richiedere agli Artisti, a propria discrezione, un’ulteriore breve performance anche in modalità unplugged. I 3 artisti che hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato nella suddetta classifica, riproporranno il loro brano originale/inedito attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione (Rvm).

Al termine di questa esibizione verranno svelate le posizioni dei tre Artisti in gara e verrà proclamato/a Vincitore del Festival di Castrocaro 2024. Le valutazioni della giuria della Serata Finale, saranno garantite dalla presenza di un Notaio o di un responsabile istituzionale del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Le votazioni saranno effettuate alla giuria tecnica, di qualità e webcelebrity. La Giuria tecnica presente durante la fase finale procederà ad assegnare un voto da 1 a 10 al brano, all’interpretazione ed alla performance.

La Giuria Web Celebrities potrà condividere nelle proprie stories tre video/reel dalla pagina ufficiale del festival @festivaldicastrocaro.offcial dei loro artisti preferiti per far crescere la loro popolarità. Il presidente di giuria avrà il compito di far conoscere tutti e dieci gli artisti, indistintamente dai suoi preferiti che comunicherà direttamente durante la serata finale.

Al termine delle esibizioni degli artisti il giorno 7 settembre 2024 verrà effettuato il conteggio dei like e delle visualizzazioni del video/reel

che decreteranno la classifica web. Da ogni votazione si formerà una graduatoria dal primo al decimo posto; ad ognuna delle dieci posizioni in graduatoria corrisponderà un relativo punteggio decrescente.