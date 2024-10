Fip Calabria, ‘Giornata Azzurra’ al PalaCalafiore

Domenica 7 maggio si è tenuta al Palasport Pentimele di Reggio di Calabria la Giornata Azzurra per la Regione Calabria.

Presenti alla giornata Antonio Bocchino e Roberta Regis. L’allenatore della Nazionale Under 16 maschile e il tecnico federale, insieme all’RTT Domenico Bolignano e al PFT Roberta Vozza, hanno sostenuto sessioni d’allenamento con giocatori delle annate 2000, 2001 e 2002.

“E’ stata una giornata in cui abbiamo visionato tanti ragazzi che hanno voglia di crescere – ha detto coach Bocchino -. I giocatori devono continuare a lavorare sodo per migliorare, e possono farlo affidandosi al lavoro che viene fatto nei rispettivi club con gli allenatori “.

A seguire le sessioni d’allenamento era presente anche il presidente del Comitato FIP Calabria Paolo Surace: “E’ stato un appuntamento molto positivo, sia dal punto di vista organizzativo che di partecipazione. Tanti gli allenatori e gli addetti ai lavori sugli spalti, e in campo i nostri ragazzi hanno avuto la grande opportunità di confrontarsi in un contesto di alto livello e con tecnici federali. Un bilancio ottimo della giornata, che ci proietta con ancora maggiore entusiasmo al prossimo appuntamento nel nostro calendario, il Clinic Nazionale Minibasket del 28 maggio sempre qui al Palasport Pentimele”.

“Una giornata interessante, con oltre cento partecipanti provenienti da tutta la regione – ha detto l’RTT Calabria Domenico Bolignano -. Sia per i ragazzi in campo, che per gli allenatori e per i dirigenti delle società, rapportarsi con i tecnici del Settore Squadre Nazionali è un momento di grande crescita. Tanti gli spunti di riflessione che ci lascia in eredità l’incontro con coach Bocchino e con il membro dello Staff Minibasket Regis; a partire dagli input didattici che i nostri allenatori hanno recepito, passando per le strategie da mettere in atto nelle società per un maggiore impegno nello sviluppo dei settori giovanili, fino alle emozioni e alle motivazioni che i nostri ragazzi hanno trovato grazie all’incontro con l’allenatore della Nazionale Under 16”.