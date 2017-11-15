FIP Calabria, il progetto giovani procede spedito
Nel pomeriggio al PalaCalafiore in campo i ragazzi del 2005 della Conference Green: staff e 31 convocati delle società reggine
15 Novembre 2017 - 08:36 | di Vincenzo Comi
Dopo il ricco week-end appena trascorso, una due giorni che ha visto scendere in campo, contemporaneamente, raduni di Minibasket, corsi per allenatori ed un doppio campo di allenamento divisi tra il PalaCalafiore, il PalaFerraro di Cosenza, il Pianeta Viola ed il PalaBotteghelle, l’attività della Federbasket non si ferma.
La Conference Green al PalaCalafiore
Nel pomeriggio domenicale del PalaCalafiore a fare d’apertura alla gara della massima espressione del basket di Calabria, la Viola Met. Extra, impegnata contro la Leonis Eurobasket Roma ci saranno i ragazzi del 2005 della “Conference Green”.
“Reggio Città” in campo sotto la supervisione del Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì, del Preparatore fisico territoriale Roberta Vozza e del dirigente del Comitato Regionale Roberto Priolo.
Gli allenatori sono Valerio Nusco ed Armando Russo, il ruolo di assistente verrà ricoperto da Luca Laganà.
I 31 convocati delle società reggine
I convocati sono ben 31 divisi tra Jumping Basket, Scuola di Basket Viola, Lumaka, Vis, Aquilone e Nuova Jolly.
Ecco la lista completa:
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ACCETTOLA Claudio
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JUMPING BASKET
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ACCURSO Matteo
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SCUOLA B. VIOLA
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AMEDEO Demetrio
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SCUOLA B. VIOLA
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COLLU Daniele
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JUMPING BASKET
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CUZZOCREA ROSARIO
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SCUOLA B. VIOLA
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D’ADDESE Davide
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LUMAKA RC
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FIGLIOMENI Andrea
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SCUOLA B. VIOLA
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FONTANA Filippo
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VIS REGGIO
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FREGONA Michele
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LUMAKA RC
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FRENO Antonio
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AQUILONE BASKET
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IELO Jacopo
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NUOVA JOLLY
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IERO Matteo
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LUMAKA RC
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IZZO Simone
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SCUOLA B. VIOLA
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LIBERATORI Mattia
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VIS REGGIO
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LUCISANO Samuele
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NUOVA JOLLY
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MALASPINA Giuseppe
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SCUOLA B. VIOLA
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MARANDO Vincenzo
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JUMPING BASK
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MARCIANO’ Alessandro
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LUMAKA RC
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MINNITI Andrea
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NUOVA JOLLY
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NAVA Vincenzo
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SCUOLA B. VIOLA
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PRATTICO’ Ismaele
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VIS REGGIO
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PUCINOTTI Mirko
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SCUOLA B. VIOLA
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RIVERSATA Antonio
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JUMPING BASKET
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ROMEO Christian
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LUMAKA RC
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SORBARA Antonio
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SCUOLA B. VIOLA
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SURFARO Simone
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LUMAKA RC
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TALLARIDA Luca
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LUMAKA RC
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TRIGLIA Alessandro
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JUMPING BASKET
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TRUNFIO Vincenzo
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LUMAKA RC
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VELONA’ Simone
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SCUOLA B. VIOLA
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ZAPPIA Emanuele
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VIS REGGIO
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