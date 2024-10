Fip – Surace attacca l’Amministrazione Comunale: ‘Unica città d’Italia con gli impianti chiusi’

"A Reggio le società si allenano per strada. Qualcuno ci dica perchè una volta per tutte"

Ospite di “Momenti Neroarancio” su Video Touring, il presidente regionale della Fip Surace, sbotta nel momento in cui viene interpellato sulla annosa questione impianti: E’ tristissimo, veramente. Qualcuno in questa città deve chiedere scusa a questi atleti che si allenano per strada all’acqua ed al vento perchè ancora gli impianti comunali sono chiusi, funzionano solo quelli privati. Non ho voglia di entrare nel dettaglio delle motivazioni, prendo atto che ad oggi gli impianti sono ancora chiusi.

Il Pentimele, partite a parte, è sempre chiuso. La Viola non si allena al PalaCalafiore, nonostante abbiamo avuto numerose rassicurazioni. Tra un vediamo, facciamo, domani e dopodomani, siamo ancora qui a parlare di strutture chiuse, tantomeno ci vengono fornite delle indicazioni sull’eventuale apertura.

Stesso discorso per lo Scatolone con tantissime famiglie che aspettano, idem il discorso per la palestra di Archi. Ho partecipato all’inaugurazione, è passato un anno, mai aperta.

Qualcuno ci dica perchè il Pianeta Viola è ancora chiuso, ripeto qualcuno dell’Amministrazione Comunale ci dica perchè. Siamo l’unica città d’Italia con gli impianti chiusi. In Lombardia, con problematiche Covid molto più importanti delle nostre, le strutture sono tutte aperte da fine agosto. Da noi le società non si allenano se non in mezzo alla strada”.