Fisdir: campionati italiani tennistavolo di serie A e B al Palacalafiore

Per il quarto anno consecutivo Reggio Calabria ospita i Campionati Italiani di Tennistavolo Fisdir a squadre di serie a e serie b il 7 e 8 settembre 2024 presso l’impianto sportivo Palasport Pentimele da qualche giorno ristrutturato e più accogliente, per manifestazioni nazionali e internazionali.

Una manifestazione che vede impegnate 8 squadre del sud e isole con 40 atleti paralimpici che si contendono il titolo di campione d’Italia, unico reggino in gara Massimo Greppi attualmente in forza alla Polisportiva Galaxy del presidente Massimo Mittiga.

La società reggina che da 4 (quattro) anni accoglie questa manifestazione è l’Asd Tennistavolo Casper del presidente Brandi Claudio, sempre attento alle manifestazioni rivolte ai ragazzi disabili e partenariata dal comune di Reggio Calabria e dal Cip .

Il programma prevede nel pomeriggio del 7 settembre la cerimonia di apertura e subito dopo si darà il via alle partite di Tennsitavolo che termineranno domenica 8 settembre alle ore 12:00 con la relativa premiazione. L’ingresso è gratuito.