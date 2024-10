Flavio Insinna a Reggio Calabria: gratis a teatro con CityNow e l’Officina dell’arte

Qual è il suono che più di tutti significa gioia fin da quando eravamo bambini? Il campanello della ricreazione, quel suono prolungato e felice che ci faceva tirare i quaderni in aria e ci catapultava nel divertimento. Ed è una vera e propria ricreazione “La macchina della felicità” di Flavio Insinna, uno spettacolo ricco di comicità, di racconti e di canzoni intrecciato alla trama dell’omonimo romanzo scritto dallo stesso Flavio e scandito dalla storia d’amore tra i due protagonisti Laura e Vittorio.

“Chi di voi è felice? Chi è felice alzi la mano!”.

Da questa provocazione Flavio Insinna, un Pierino cresciutello ma sempre birbone, parte alla ricerca della felicità, cercandola nelle piccole cose (che poi tanto piccole non sono) e nelle cose grandi (che poi tanto grandi non sono), in allegria, tutti insieme appassionatamente, mano per mano con il pubblico, come in un grande pranzo di Natale passato a ridere in compagnia di chi ti vuole bene.

Flavio Insinna sta per arrivare a Reggio Calabria con il suo spettacolo. L’appuntamento è per sabato 11 gennaio, alle ore 20:45, al Teatro Francesco Cilea. Lo spettacolo fa parte del ricco calendario proposto alla città dall’Officina dell’arte. La compagnia teatrale reggina e CityNow non possono dunque mancare l’ormai atteso appuntamento con il contest grazie al quale i cittadini potranno andare a teatro gratuitamente. I due brand, noti per aver diffuso negli anni un’immagine positiva del territorio e per aver promosso, ognuno per le proprie competenze, le eccellenze calabresi, si sono infatti uniti per accrescere la voglia di teatro dei cittadini. L’obiettivo è quello di regalare emozioni, in particolar modo ai più giovani, far vivere il palco a chi ancora non vi è abituato. Perchè tutti hanno diritto all’arte e alla cultura.

INFO

In occasione di ogni spettacolo e fino alla conclusione delle rispettive rassegne targate ‘Officina dell’Arte’ (Chi non ride è fuori Moda al Teatro F.Cilea e Risate Metropolitane al Cine Teatro Metropolitano), CityNow metterà in palio due biglietti.

Per partecipare al contest CLICCA QUI.