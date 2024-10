Le follie del calcio: Salernitana quasi in serie B richiama Inzaghi?

Dopo l’ennesimo passo falso con i granata guidati dal terzo tecnico della stagione Fabio Liverani, la società avrebbe deciso di richiamare in panchina Pippo Inzaghi. Ci si chiede come sia stato possibile esonerarlo con la squadra ancora in piena lotta e unico dei tre allenatori a dare anima e identità alla squadra. Di seguito l’analisi dei colleghi di tuttosalernitana.com: “Si terrà quasi certamente stamattina un incontro tra Danilo Iervolino e Filippo Inzaghi. Il presidente è pronto a richiamare l’unico allenatore, tra i tre, che ha dato qualcosa in questa stagione disastrosa e ricca di errori clamorosi. Stando a quanto filtra, l’idea è quella di ragionare anche in prospettiva futura. Perchè Inzaghi, in B, ha fatto grandi cose alla guida di Reggina, Venezia e Benevento. Si chiederà al tecnico di garantire una chiusura di campionato dignitosa: in questo caso, sarebbe lui il principale candidato a sedere sulla panchina granata in cadetteria“.