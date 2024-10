Fortini di Pentimele, opera di San Paolo in completo abbandono

Fortini di Pentimele, a quando il completamento e la sistemazione dell’opera di San Paolo? Ad oggi l’opera, come testimoniato dalle foto, si trova in stato di totale abbandono, il terreno inoltre sta rovinosamente franando ai piedi del basamento della statua.

I marmi di Carrara che 10 anni fa costavano circa 30 mila euro a pezzo sono ai margini della statua come scarti di poco valore.

Se non si provvede in tempo alla riqualificazione perderemo presto quello che potrebbe diventare uno dei simboli della nostra città, opera in cui tanto credeva un sognatore come l’on. Giuseppe Reale.