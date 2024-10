Fortitudo 1903 Judo alla Dymanic Cup 2019

Dopo la pausa estiva riprende l’attività agonistica dei judoka della Fortitudo 1903 Reggio Calabria. Sabato e domenica, una parte della squadra – Esordienti A, Cadetti e Juniores -, si è trasferita in Sicilia e ha partecipato alla Dynamic Cup 2019.

L’evento FIJLKAM, organizzato dalla ASD Dynamic Center, è stato ospitato al Palaghiaccio di Catania e come di consueto ha registrato un’ampia partecipazione di atleti, circa 700, provenienti da tutt’Italia.

La squadra reggina ha partecipato con sette atleti. Saliti sui gradini del podio: Anna Fortunio 1° (Juniores -78Kg), Ivan Pizzimenti 3° (Juniores -90Kg), Bruno Trunfio (Esordienti A -55 Kg) (in foto).

Pur non raggiungendo la medaglia, alcuni per un soffio, sul tatami si sono comunque fatti valere anche Simone Pizzimenti 5° (Juniores -90Kg), Marcello Bellini 5° (ES.A -50Kg), Andrea Bonarrigo (Cadetti -60Kg) e Demetrio Caccamo (Cadetti -55Kg).