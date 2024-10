Foti Crociere alla scoperta delle tradizioni: prenota una cena di pesce spada sul mare

Scegli di festeggiare i tuoi eventi in modo esclusivo a bordo di una nave da crociera. Ecco la proposta di Foti Crociere per l'estate 2019

Quando vi parliamo di cena a base di pesce spada sul mare non facciamo riferimento ad una semplice terrazza o un luogo da cui il mare è semplicemente visibile. La novità, questa volta, arriva da Foti Crociere, l’azienda a gestione familiare che, da oltre 10 anni, si occupa del divertimento estivo di reggini e turisti.

Per il 2019 non poteva mancare una speciale novità e quale sorpresa migliore di una cena a bordo di una nave?

Un’idea romantica che conquisterà tutti gli innamorati. A bordo, però, non sono invitate solamente le coppie che vogliono godere di un panorama da sogno, ma anche tutti coloro che amano la propria terra e non vedono l’ora di riscoprire le sue tradizioni.

PESCE SPADA IN CROCIERA

L’iniziativa ideata da Foti Crociere prevede una cena a base del pesce più tipico di Reggio Calabria.

“Amiamo il mare e la buona cucina tradizionale. Lavoriamo con sacrificio e passione per trasmettere valori di unione e condivisione”.

Dopo il successo del primo evento “Cena in crociera” l’azienda reggina torna a grande richiesta con un altro evento esclusivo. L’appuntamento per il “Festival del pesce spada in crociera” è fissato per sabato 15 giugno a partire dalle ore 20:30 presso il porto di Bagnara.

Vivere una serata incantevole immersi in una magica atmosfera non è mai stato così semplice.

La famiglia di Foti Crociere vi aspetta a braccia aperte per una variegata degustazione di pesce spada proposto rigorosamente con ricette della tradizione locale bagnarota. La cena prevede antipasto, primo, secondo e contorno accompagnati da un fresco sorbetto, pane, acqua e vino locale. Il tutto sarà preparato dallo Chef di bordo Maryanna Ruggiero.

La scelta di dar vita nel mese di giugno a questa iniziativa non è di certo una casualità. Chi è del mestiere sa bene che questo è il periodo migliore per gustare un pesce spada che non conosce rivali.

Oltre alle ormai famose mini – crociere alle Isole Eolie, quest’anno gli avventori potranno godere anche di questo nuovo servizio di ristorazione.

Scegli di festeggiare i tuoi eventi in modo esclusivo a bordo di una nave da crociera.

INFO & PRENOTAZIONI

Foti Crociere è la compagnia in grado di offrirvi vere e proprie giornate di felicità ad un costo accessibile a tutti.

E quando qualità, prezzo e bellezza vanno di pari passo non si può di certo rinunciare a vivere emozioni irripetibili, come quelle offerte dalle mini – crociere Foti, studiate nel dettaglio per offrire ai turisti il massimo del relax e del divertimento a bordo.

I posti a bordo sono limitati, perciò la prenotazione è obbligatoria.

Visita la pagina facebook

Chiama il numero 3441157224 o 3441155268

