“Frutta e verdura nelle scuole”, Chininea: “Sensibilizzare il consumo per ridurre rischio patologie”

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea coordinato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

CityNow ha intervistato, in merito a tale iniziativa, il dott. Chininea che ha spiegato:

“Sono degli incontri di sensibilizzazione per il consumo di frutta e verdura per le scuole primarie di Reggio Calabria e provincia. Svolgo questa attività per sensibilizzare all’utilizzo di questo tipo di alimenti. Il consumo per cinque volte giornaliere permette all’organismo di avere un apporto di nutrienti ottimale e di avere un minore rischio di contrarre patologie.Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.”