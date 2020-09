Reggio, furti di luce e acqua: 21 persone denunciate

A seguito di un'attività massiva svolta nell'ambito del programma focus 'ndrangheta disposta dalla Questura di Reggio Calabria nella zona nord della città, l'aliquota di polizia locale, impegnata nei controlli a tutela del patrimonio comunale e del decoro urbano, ha denunciato ben 21 soggetti dimoranti in alloggi di proprietà dell'Ente.

Due persone sono state deferite per occupazione abusiva di immobile, una per furto di energia elettrica e 18 per furto di acqua. Le attività, ausiliate anche da tecnici dell'Enel, si sono protratte per oltre sei ore. Rimossi e sequestrati nell'occasione anche 4 veicoli privi di copertura assicurativa. È in corso, con la collaborazione dei tecnici della società Hermes, la quantificazione del controvalore dell'acqua potabile abusivamente prelevata. Un immobile è stato sequestrato.