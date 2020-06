Casa del sole e Delizie della natura, Falcomatà: 'Resistete, Reggio è con voi'

"Esiste una Reggio che lavora, che combatte, che non si dà per vinta. Una Reggio che ha fatto dell'onestà e dell'impegno un vero e proprio marchio di fabbrica"

"Esiste una Reggio silenziosa, una Reggio che lavora, che combatte, che non si dà per vinta. Una Reggio laboriosa e produttiva, impegnata nel sociale, capace di produrre eccellenze apprezzate in tutto il mondo, una Reggio che ha fatto dell'onestà e dell'impegno un vero e proprio marchio di fabbrica.

Sono stato alla sede della Cooperativa Casa del Sole, una comunità di recupero per ex tossicodipendenti a Gallina, e poi al caseificio Delizie della Natura di Ciccarello. Due realtà, due eccellenze reggine, che stanno attraversando un periodo difficile, come tante altre nostre realtà, per motivi diversi".

A scriverlo, in un lungo post su Facebook, è il sindaco Giuseppe Falcomatà.

"Nel primo caso un furto, un raid organizzato in piena notte, che ha portato via macchinari e attrezzi agricoli per un valore di piu di 40mila euro. Un danno enorme per una realtà che si batte quotidianamente per dare una mano a chi è rimasto indietro. Bene, quei ragazzi, ai quali oggi ho avuto l'onore di stringere la mano, non hanno abbassato la testa nemmeno un secondo, nella loro vita sono sempre stati abituati a venir fuori da situazioni complicate. E cosi anche questa volta si sono guardati negli occhi, si sono rimboccati le maniche, hanno avviato una raccolta fondi per recuperare il danno e hanno continuato a lavorare. Perché la macchina della solidarietà non si ferma, perchè la speranza di un futuro diverso è più forte di qualsiasi colpo. Nei loro occhi ho visto la fierezza e l'orgoglio di chi ha fatto una scelta e vuole difenderla con le unghie e con i denti, di chi ha deciso da che parte stare e non tornerà più indietro".

Il primo cittadino prosegue raccontando il lavoro di un'altra eccellenza del nostro territorio:

"A Ciccarello Delizie della Natura è una vera e propria eccellenza produttiva. Ogni giorno produce e commercializza quintali di prodotti caseari, promuovendo le tipicità del nostro territorio e dando occupazione a più di 40 dipendenti, con un indotto che coinvolge almeno altre 40 persone, tra produzione di latte, trasporti e consegne. Anche loro combattono contro l'inciviltà, gli abusi, le angherie di gruppi criminali che quotidianamente tentano di affossare la loro attività, con arroganza e prevaricazione, spaventando la gente perbene e tentando di affermare il loro controllo del territorio. Combattono con le difficoltà di riuscire a garantire servizi essenziali come la regolarità della raccolta dei rifiuti".

Giuseppe Falcomatà conclude:

"Noi ci siamo. Siamo qui, con voi. Non ci gireremo dall'altra parte. E vi chiediamo di resistere, perché la vostra (r)esistenza è la resistenza di un popolo che non vuole piegare la testa. La Città, la nostra Reggio è orgogliosa di voi e sta dalla vostra parte. Tutti quanti abbiamo il compito di difendere queste esperienze virtuose, di accompagnare le realtà più belle del nostro tessuto sociale, respingendo le forze oscure che tentano di affossarle. Noi staremo sempre dalla parte di chi costruisce, di chi produce, di chi si impegna. Sempre contro chi incendia, chi ruba, chi intimidisce, chi imbruttisce.

Ho chiesto di affrontare tutto questo in una delle prossime riunioni del Comitato Ordine e Sicurezza della Prefettura. Da istituzioni, da cittadini, da persone, abbiamo il dovere di dare delle risposte a chi ci sta provando e ha bisogno di una mano. Siamo stati, siamo e continueremo ad essere in prima linea, sempre. Non abbandoneremo mai la nostra Reggio che (R)esiste.

Ps: ciao Raffaele, sei stato un cittadino onesto è innamorato di questa città. Ti sia lieve la terra".