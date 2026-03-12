Furto di farmaci all’ospedale di Melito, il sindaco Nastasi: ‘Sgomento e indignazione’
"Un gesto che va oltre ogni limite di umanità, è imperdonabile" le parole del primo cittadino
12 Marzo 2026 - 15:13 | Comunicato Stampa
“Esprimo profondo senso di sgomento ed indignazione per il furto di farmaci oncologici eseguito presso l’Ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo “.
Sono le parole del sindaco del Comune, Tito Nastasi.
“È difficile anche solo trovare le parole per qualificare chi ha compiuto un gesto simile perché questo gesto va oltre ogni limite di umanità ed è imperdonabile. Il pensiero in questo momento, va solo ai malati, alle persone che stanno lottando contro la malattia e che ora rischiano di vedere interrotta o ritardata la propria terapia”.
Difesa della speranza e continuità terapeutica
“Dietro ogni fiala chemioterapica rubata non c’è solo un farmaco: c’è una speranza di cura, c’è una battaglia quotidiana contro il dolore, c’è una vita che chiede di essere difesa. Per questo chiediamo che chi di competenza si attivi subito per evitare pericolose interruzioni o ritardi della continuità terapeutica.
Contestualmente ringraziamo le Forze dell’Ordine per l’attività a difesa della collettività e delle fasce deboli”.