In Calabria l’inaugurazione del primo Peace Circle in Italia con Mika Vanhanen

Uno spazio di pace e rigenerazione per la comunità e l'ambiente, inaugurazione il 21 novembre

Peace Circle™ annuncia con orgoglio l’inaugurazione del primo Peace Circle italiano a Fuscaldo, in Calabria. Questo evento storico rappresenta un passo significativo verso la missione dell’organizzazione di istituire Peace Circle in 100 Paesi entro il 2030, sulla base del successo del primo lancio in Finlandia.

Questi spazi verdi mirano a promuovere pace, sostenibilità e l’impegno della comunità su scala globale.

Mika Vanhanen, fondatore di Peace Circle™ e da sempre sostenitore della pace ambientale, si è detto entusiasta di portare questa visione in Italia. Ispirandosi alle parole di San Francesco d’Assisi, “Comincia col fare ciò che è necessario; poi fai ciò che è possibile; e improvvisamente farai l’impossibile”, Vanhanen ha condiviso:

“È un onore fondare un Peace Circle in Italia, dove l’eredità di pace di San Francesco risuona profondamente. Ogni cerchio della pace, creato come simbolo di pace, serve a ricordare che la pace cresce davvero qui”.

Il Circolo della Pace di Fuscaldo

L’evento di inaugurazione includerà una cerimonia di piantumazione di alberi in cui i partecipanti pianteranno alberi simbolici creando tre linee distinte che formano il simbolo della pace:

Linea del cuore : Rappresenta la speranza, l’amore e la giustizia.

: Rappresenta la speranza, l’amore e la giustizia. Linea della testa : Simboleggia la conoscenza, la scienza e la saggezza.

: Simboleggia la conoscenza, la scienza e la saggezza. Linea delle mani: Rappresenta la vita, l’equilibrio e la diversità.

Al centro del cerchio, l’Albero della Pace simboleggia forza e resilienza. Intorno ad esso, il Cerchio dei Guardiani protegge e alimenta i valori fondamentali del Circolo della Pace. Insieme, questi elementi incarnano un impegno per la pace, collegando compassione, intelletto e gestione dell’ambiente.

Leggi anche

Il pubblico è caldamente invitato a partecipare all’inaugurazione del Circolo della Pace di Fuscaldo. I membri della comunità, i sostenitori dell’ambiente e i media sono invitati a partecipare alla celebrazione di questo passo verso un futuro rigenerativo e di pace.

Anna Maria De Luca, coordinatrice del progetto per l’Italia, sta lavorando per realizzare a breve il secondo Circolo della Pace italiano che sarà a Roma, in occasione del Giubileo.

L’assessore alla Cultura di Fuscaldo, Maria Luisa Santoro, commenta: “Con immensa gioia, tutta l’Amministrazione comunale di Fuscaldo sta lavorando per realizzare il Circolo della Pace. Attendiamo l’arrivo di Mika per l’evento del 21 novembre, al quale parteciperanno anche i bambini della nostra scuola”.

Leggi anche

Contatti per Informazioni ai Media

Mika Vanhanen, Fondatore

Email: mika.vanhanen@pacfpeace.net

Telefono: +358 40 50 70 725

Email: mika.vanhanen@pacfpeace.net Telefono: +358 40 50 70 725 Per l’Italia: Anna Maria De Luca, coordinatrice nazionale ENO

Email: deluam@yahoo.it

Telefono: +39 328 7354778

Informazioni sull’Iniziativa Peace Circle

Fondata da Mika Vanhanen a Liperi, in Finlandia, la Peace Circle™ Initiative è un movimento globale dedicato alla creazione di spazi rigenerativi che uniscono le persone nella pace, nella sostenibilità e nella resilienza delle comunità. Con l’obiettivo ambizioso di creare Peace Circle in 100 Paesi entro il 2030, l’iniziativa trasforma gli spazi urbani in simboli di pace e di gestione dell’ambiente.

Esplora un tour virtuale del primo Peace Circle a Liperi, in Finlandia:

https://360panorama.fi/360PeaceCircleLiperi/

Per saperne di più peacecircle.world.