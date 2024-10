Futsal Day: al Palattinà la Futura affronta i campioni d’Italia

Futsal di altissimo livello. La Polisportiva Futura, si prepara al campionato di A2 Elite e lo fa con un test di livello e tutto da vivere. Non è la prima volta che i giallo-blu affrontano la Meta Catania, è accaduto in Coppa Italia, in precampionato nelle annate appena trascorse, è successo in spareggi giovanili di rilievo ma, oggi, la Futura avrà l’onore di ospitare la formazione etnea, per la prima volta nei panni di campione d’Italia.

La meritevole società siciliana, infatti, ha vinto lo scudetto battendo il Napoli nel giugno scorso. Calcio d’inizio alle ore 18 nell’impianto della Futura per vedere all’opera i freschi “scudettati” capitanati dall’azzurro Carmelo Musumeci contro l’emergente formazione giallo-blu allenata da Humberto Honorio e Tonino Martino.

Sarà un bel momento di Futsal. Si prospettano giocate di altissimo livello. Sarà anche il momento per riabbracciare l’ex di turno, il portiere Seby Tornatore, anche lui fresco campione d’Italia, tra i pali della Futura nella stagione 2020-21. Un piatto più che prelibato per tutti gli appassionati della disciplina e non solo.