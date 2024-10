Futura, il vicepresidente Filiberto Mallamaci: “Siamo convinti di poter giocare un grande campionato”

La Futura si allena e suda in vista della nuova ed intrigante stagione, Un’annata di consolidamento in A2 Elite, il secondo campionato d’Italia. Stagione importante per far bene, ancor di più in ambito giovanile e non solo. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente Filiberto Mallamaci. Di seguito le sue impressioni:

“Non vedevamo l’ora di ricominciare. Abbiamo ricominciato i lavori della nuova stagione nel nostro amatissimo palazzetto di Lazzaro, il Palattinà, il fiore all’occhiello di tutta la comunità sportiva e sociale che rappresentiamo. Siamo felicissimi perchè, per l’undicesimo anno consecutivo siamo pronti per giocare un campionato nazionale, il secondo d’Italia, un campionato importante e blasonato. Abbiamo una squadra rodata, che si conosce bene, ben costruita, con nuovi innesti intriganti come ad esempio Paolo Scalavino che, sono sicuro ci darà una grossa mano.

Siamo convinti che questo roster possa competere nelle zone alte del ranking ed occupare, quantomeno, la parte sinistra di classifica.

Abbiamo grande fiducia nel nuovo staff tecnico, certi che faranno bene. Ho visto tanta rabbia positiva negli occhi dei ragazzi.

E’ un anno importante per tutti loro: non è un anno zero, è un anno dove, tutti loro, personalmente e come collettivo sono in discussione e devono riscattarsi.

Tutti loro devono dimostrare che meritano la categoria, la Serie A2 Elite, e lo meritano da protagonisti. Insomma, abbiamo estrema fiducia in tutti loro“.

E non sarà solo prima squadra, dico bene?

“Assolutamente. Abbiamo l’Under 23, il campionato Under 19, dove occorre confermarsi, abbiamo un roster potenziato dagli inserimenti di atleti interessanti come Melito e Ramondino, elementi di prospettiva. Mister Francesco De Stefano è una garanzia nel lavoro giovane ed anche nella preparazione fisica: ha la nostra massima fiducia.

E poi c’è la scuola Calcio: il nostro vanto. Avere tre mister del calibro di Eriel Pizetta, Antonio Pannuti e Jean Cividini è bellissimo per i nostri piccoli atleti.

Il nostro Responsabile organizzativo Leandro Latella coordina il tutto ed abbiamo in mente svariate ed importanti iniziative. Sono convinto che effettueremo un nuovo ed importante passo in avanti”.