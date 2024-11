Futura trionfa contro Giovinazzo: Minnella show dopo una partenza shock

Una vittoria in grande stile

Riscossa in grande stile per la Futura. Un’impresa clamorosa senza quattro uomini da quintetto: Capitan Cividini, Pizetta, Labate e Pannuti. Lo staff tecnico inserisce nel roster un atleta duttile come Luigi Musumeci, in arrivo dai campioni d’Italia della Meta Catania.

FUTURA-GIOVINAZZO 6-3

(Minnella 3, Scalavino 2, Falcone 1)

Una partenza shock

Inizio shock: dopo cinque minuti è già due a zero per il Giovinazzo, grazie ai gol di Marolla e Bernardo Di Fonzo. Tutto finito? Non ditelo alla Futura, un gruppo con la G maiuscola in tutti i sensi.

Trascorsi i primi dieci minuti, arriva il gol dell’1-2. Honorio, spettacolare la sua partita, trova lo spazio per un assist perfetto a Simone Minnella.

Dopo quattro minuti, un assist bellissimo di Peppe Scopelliti smarca Andrea Falcone per il gol del pareggio.

Un capolavoro di primo tempo

L’inerzia cambia completamente: il capolavoro del primo tempo lo completa Paolo Scalavino. Musumeci, la new entry, fornisce un assist straordinario per la diagonale vincente del giovane laterale.

Sarà ancora Musumeci con una botta secca a infastidire la retroguardia pugliese, punita dal gol di Minnella (2-4). Honorio continua a dispensare assist pregevoli in mezzo al campo.

Grande difesa e spettacolo in campo

Scopelliti e Torino fanno un grande lavoro in difesa. Il quinto gol arriva con una sforbiciata volante di Scalavino che emoziona la platea.

Giovinazzo ha un sussulto d’orgoglio e, con tanto powerplay, riesce a trovare il terzo gol con Palumbo. Ma ad una manciata di secondi dal termine, Simone Minnella firma la sua personale tripletta realizzando un gol da campo a campo.

Una vittoria dedicata al gruppo

Una vittoria bellissima, la più bella di questa prima parte di stagione ed una delle più significative degli ultimi anni, da dedicare interamente al gruppo degli infortunati. La Futura scaccia le sfortune e pensa a giocare e a vincere.