A Gallicianò il secondo weekend d’arte dedicato ai fotografi

Si è svolto nel fine settimana tra il 21 ed il 22 luglio il secondo weekend d’arte Grecanico interamente dedicato alla fotografia.

L’iniziativa organizzata in collaborazione tra le associazioni Centro Studi Grecofono di Gallicianò ed Il Giardino di Morgana si è avvalsa del patrocino del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio e dei comuni di Condofuri e Portigliola.

I fotografi partecipando al weekend d’arte hanno avuto la possibilità di pernottare nelle casette dell’antico borgo di Gallicianò e di apprezzarne l’anima greca ancora palpitante.

Nel pomeriggio di sabato il primo trekking ha condotto i fotografi nel cuore del torrente Amendolea nell’area denominata Focolio dove tra panorami mozzafiato si è potuto apprezzare il rudere dell’antico mulino.

Domenica 22 invece gli escursionisti sono partiti in direzione Monte Telegrafo per rimanere rapiti dal meraviglioso affaccio nelle valli sottostanti per poi concludere la mattinata in località Grecia dove insistono i resti dell’antica chiesa della Madonna di Grecia.

Nel pomeriggio prima del rompete le righe i fotografi hanno potuto apprezzare i luoghi identitari del borgo come la chiesa di San Giovanni, il museo etnografico e la chiesa ortodossa. L’iniziativa fa parte di un programma più complesso che vede partecipare anche pittori e scultori con la serata di premiazione di questi tre concorsi che sarà il 10 di agosto nella seconda edizione di “Notte sotto le stelle, la via lattea da Gallicianò”.

L’ evento sarà realizzato con il contributo di una rete collaborativa molto vasta che vede protagonisti oltre agli enti su indicati anche l’associazione Vision Arte, La Trattoria Greca, la Galleria d’arte Toma, Ig Calabria e Ceramica Raku Re Fran.