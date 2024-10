Gallico – Gambarie, ‘La Strada’ si interroga sul futuro dell’opera: “Vedrà mai la fine?”

Riceviamo e pubblichiamo – A che punto è la Gallico Gambarie?

Questa fondamentale opera pubblica vedrà mai la fine? Perché ai lavoratori non sono pagati con regolarità gli stipendi e di quanti stipendi sono ancora in attesa a pochi giorni da Natale? Se noi come Collettivo La strada possiamo e vogliamo esprimere solidarietà a tutti i lavoratori e alle loro famiglie, al Sindaco della Città Metropolitana Falcomatà spetta dare delle risposte concrete. A diversi mesi dal nostro primo appello ancora non abbiamo avuto risposta e purtroppo pare che le condizioni della più importante infrastruttura della Calabria siano sempre nebulose e sempre difficili le condizioni dei lavoratori. Cosa succede, e soprattutto, cosa accadrà a questa arteria fondamentale per lo sviluppo del territorio metropolitano, per il destino dell’area interna del Gallico in rapporto alla costa, per il futuro del turismo nel rapporto tra mare e montagna?

Abbiamo chiesto e chiediamo ancora al Sindaco della Città Metropolitana Falcomatà la convocazione di un Consiglio Metropolitano a seduta aperta per fare luce sulla vicenda, per conoscere lo stato della situazione, per affrontare insieme a tutti gli attori coinvolti le problematiche, trovare nella più piena collaborazione una sintesi programmatica e chiarire le tempistiche reali di completamento dell’opera. Se ci sono difficoltà occorre che la Politica, se vuole avere la lettera maiuscola, dimostri la chiara volontà di affrontarle e gestirle in una dinamica di partecipazione e trasparenza.

Ci aspettiamo una risposta pubblica per questa importantissima opera pubblica finanziata con soldi pubblici.

Collettivo La Strada