A Gambarie d’Aspromonte la 3ᵃ gara di mountain bike – FOTO

Quale modo migliore di trascorrere una domenica di Autunno se non in sella ad una MOUNTAIN BIKE, immersi negli incantevoli boschi di GAMBARIE D’ASPROMONTE!?

Proprio oggi, DOMENICA 30 SETTEMBRE, si è svolta tra i boschi di Gambarie la III GARA DI MOUNTAIN BIKE in circuito, denominata III GARA XC, vale a dire una competizione tra corridori che si sviluppa lungo un circuito ad anello, che viene ripetuto per un numero definito di giri, valida, inoltre, ai fini del CAMPIONATO NAZIONALE.

L’evento sportivo organizzato dall’ASD MARCO MONTOLI, in collaborazione con il COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE, ha visto l’adesione di oltre 150 iscritti provenienti anche da altre REGIONI.

Ad entusiasmare gli animi dei concorrenti e degli spettatori, senza dubbio, la LOCATION: il percorso di gara, infatti, lungo 3.3 km, caratterizzato da due sottopassaggi stradali e un ponte in legno, ricade interamente all’interno della flora paesaggistica di GAMBARIE, tra faggi e alberi di vario genere, rendendo il percorso decisamente idilliaco.

Lo stesso circuito che ha fatto da scenario stamane, sarà reso praticabile tutto l’anno, sia agli amanti dello sport in sede di allenamento, sia agli abituali turisti di Gambarie che potranno godere del paesaggio montuoso, dotato, in aggiunta, di apposite indicazioni segnaletiche non invasive perché rigorosamente in legno, al fine di trascorrere piacevoli momenti di relax ed esplorazione a contatto diretto con la natura.

Nasce tutte questo, dunque, dalla volontà amministrativa del COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE, fedelmente guidato dal SINDACO dott. FRANCESCO MALARA, che, coscienzioso e senza remore, intende incentivare la frequentazione della montagna stefanita, sulla falsariga di divertimento e natura, corollari di GAMBARIE.