Il giornalista Ziliani: ‘Scandalo Sampdoria. Reggina e Chievo giustiziate senza pietà’

Areanapoli.it riporta una analisi abbastanza approfondita del noto giornalista Paolo Ziliani il quale attraverso i propri canali social ha parlato della situazione riguardante la Sampdoria e dei trattamenti in passato ricevuti da Reggina e Chievo. Ne riportiamo la parte riguardante la società amaranto strettamente collegata alla vicenda dei blucerchiati: “Lo scandalo Sampdoria. Due anni fa venne tenuta in B a garanzia di immediata promozione in Serie A: invece sta finendo in C. Chievo e Reggina giustiziati senza pietà ringraziano. Terzultima a 6 giornate dalla fine e con Evani, suggerito da Mancini, che diventa il 4° allenatore, la Samp è a un passo dal baratro. Una storia imbarazzante che porta in calce la firma della FIGC”.

“L’articolo che state cominciando a leggere ha una dedica (sia pure inutile): lo sto scrivendo in omaggio a due società, il Chievo Verona e la Reggina, che per inadempienze amministrative di poco conto se confrontate agli illeciti commessi da famosi club dallo “straordinario brand” che il Palazzo protegge e salvaguarda facendo passare in cavalleria tutte le loro nefandezze e alla fine assolvendoli, sono finite negli anni scorsi sul patibolo della giustizia sportiva FIGC per essere giustiziate (il Chievo, scomparso dal calcio) o condannate a trascorrere il resto del loro tempo nelle segrete di Palazzo (la Reggina, cacciata nel limbo della Serie D).

Questione di brand. Che anche in Serie B ha il suo peso. E che per la Sampdoria pesa moltissimo: al punto da aver indotto la FIGC due estati fa (giugno-luglio 2023) ad ammetterla al campionato di Serie B dopo la retrocessione dalla A a dispetto della più evidente e totale mancanza dei minimi requisiti regolamentari”.

“Addirittura, il business plan presentato dal club blucerchiato al Tribunale di Genova per ottenere tutti gli okay nei giorni del burrascoso passaggio di proprietà tra Ferrero e Radrizzani (transazione dei debiti tributari, rimodulazione dell’indebitamento verso i creditori e via dicendo) prevedeva come requisito inderogabile perché il carrozzone restasse in piedi l’immediata promozione in Serie A a fine stagione (2023-24: promozione che non avvenne) e il mantenimento del posto in A almeno nella stagione successiva (quella in corso: in cui la Samp non solo in A non c’è, ma sta rischiando di retrocedere in Serie C)”.