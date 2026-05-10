Reggina-Athletic Palermo: come e dove vedere la partita. I prezzi per gli abbonati e i non abbonati
Con gli ultras in marcia fuori dallo stadio, la possibilità di assistere al match per coloro che non saranno al Granillo
10 Maggio 2026 - 00:18 | Redazione
Dopo aver fallito l’obiettivo promozione, la Reggina per il terzo anno consecutivo disputerà i play off. Finale persa con il Siracusa la prima volta, vittoria lo scorso campionato con la Scafatese e vedremo adesso come finirà, ben consapevoli che non porteranno da nessuna parte. Già detto degli Ultras che sarannno assenti e dei prezzi super popolari proposti dalla società, c’è come sempre la possibilità di assistere al match per chi non potrà essere al Granillo:
Come e dove vedere la partita. I prezzi
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€8,50 per i non abbonati
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