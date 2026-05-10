Play off, Reggina-Athletic Palermo: la probabile formazione amaranto

Mentre la Reggina in campo alle ore 16 affronterà l’Athletic Palermo per una delle due semifinali play off, gli ultras saranno sul corso Garibaldi a marciare e manifestare contro l’attuale società, invitandola ancora una volta ad andare via. Alle 18 incontreranno i sindaci in carica e quelli candidati alle elezioni prossime. Per la sfida ai nerorosa, mister Torrisi si affiderà al solito undici.

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REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Edera (Ragusa), Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi