Precetto interforze a Reggio, Falcomatà: ‘Senso del dovere e legalità, il volto autentico dello Stato’ – FOTO

Questa mattina, in Cattedrale è stato celebrato il precetto pasquale interforze, il momento liturgico dedicato al personale delle forze dell’ordine e degli altri corpi, civili e militari, dello Stato. La santa messa è stata celebrata da monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita della diocesi di Reggio Calabria – Bova.

Erano presenti, oltre al Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace e il Vicesindaco del Comune Paolo Brunetti.

“Un appuntamento che ha riunito Forze armate, rappresentanti delle istituzioni, Corpi dello Stato, associazioni e volontari, in un momento di raccoglimento e condivisione, per onorare lo sforzo quotidiano che, uomini e donne delle Stato, profondono per garantire la sicurezza dei nostri cittadini” – sono queste le parole del Sindaco Falcomatà, che ha aggiunto: