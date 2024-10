Gambarie, pronto il bob estivo. Via dal 14 agosto – Video

Domani si parte, dopo un lungo iter burocratico finalmente è stato collaudato lo “Scivolo estivo con bob a pattini” o più comunemente detto Bob estivo; da domani martedì 14 agosto, giovani ed adulti potranno divertirsi su una nuova attrazione che sarà accessibile a tutti a partire dalle ore 10.00 fino alle 18.00 di tutti i giorni. L’opera rientra tra le iniziative volute dall’Amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte che fanno parte di una precisa strategia programmatica che punta al rilancio del turismo invernale e estivo nella montagna reggina. Infatti, chi in questi giorni transita da Gambarie può notare l’installazione di un pannello informativo dal titolo “ Gambarie 3.0” dove sono racchiusi tutti i progetti già finanziati, e in parte già appaltati, che mirano alla crescita della località turistica aspromontana, che sotto la guida del Sindaco Malara, mira a diventare fiore all’occhiello della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Buon divertimento dalla nostra Gambarie.

Il video del primo collaudo