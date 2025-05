‘Il lavoro non è uno slogan’: FdI Reggio presenta i dati sull’occupazione

Fratelli d’Italia ha allestito un gazebo per presentare i risultati del Governo Meloni: occupazione in crescita e disoccupazione giovanile in calo

“Il lavoro non è uno slogan”: a due anni e mezzo di Governo, Fratelli d’Italia porta sul territorio i risultati ottenuti in termini di occupazione. Sabato scorso il Coordinamento FDI Città di Reggio Calabria ha allestito sul Corso Garibaldi un gazebo informativo sui risultati raggiunti dal Governo Meloni in tema di lavoro e occupazione.

Oltre un milione di contratti stabili e record occupazionale

Eccoli, alcuni risultati. “Oltre un milione di nuovi contratti a tempo indeterminato, record di occupazione con oltre 24,3 milioni persone che lavorano, con un tasso di occupazione al 63%, il più alto di sempre”, dichiarano gli organizzatori. “Il primo Governo guidato da una donna è anche quello che ha raggiunto il tasso di occupazione femminile più elevato della storia: oggi 10 milioni di donne lavorano grazie alle politiche messe in atto negli ultimi due anni e mezzo”, aggiungono.

Disoccupazione giovanile in calo: -7% rispetto al 2022

“Scende inoltre il tasso di disoccupazione, anche tra i giovani tra 15 e 24 anni, dove il calo è addirittura di sette punti percentuali rispetto al 2022. La sinistra è dalla parte del lavoro solo a parole, noi facciamo parlare i numeri”, concludono gli organizzatori.

Partecipazione attiva e messaggio politico: “Andiamo avanti”

“Grazie ai cittadini per l’alta partecipazione, Fratelli d’Italia si conferma il partito che sta in mezzo alla gente. Non ci fermiamo qui, andiamo avanti pancia a terra per dare un futuro più solido alle nuove generazioni”.