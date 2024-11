La Gazzetta dello Sport ipotizza il futuro di Pippo Inzaghi

Una lunga disamina sul percorso ultimo della Reggina con la conquista di una posizione all’interno dei play off, la troviamo sul quotidiano La Gazzetta dello Sport. Interessante, però, il passaggio di seguito riportato che riguarda il futuro del tecnico Inzaghi:

Leggi anche

Il futuro di Inzaghi

“Pippo non è uno che si accontenta. La pancia piena non l’ha mai avuta, e non per il rigoroso regime alimentare che segue da sempre. Scatenerà nello stadio di Bolzano (sold out scontato) una Reggina motivatissima. Gli manca ancora una grande soddisfazione in questi playoff e li affronta cercando di andare più lontano possibile, per una soddisfazione personale superiore a tante altre. E poi? Poi Inzaghi farà una riflessione sul suo futuro. Ha un (ricchissimo) contratto di tre anni che lo blinda alla Reggina, ma al quale potrebbe anche rinunciare. Troppo stress, troppe incertezze, troppi rapporti che si sono logorati. In cuor suo farebbe anche un anno sabbatico. Ma se ci fosse un’altra valida opportunità in cui lanciarsi (magari il Pisa, se mai dovesse cambiare), riflettendo bene dopo quello che ha vissuto tra Brescia e Reggio Calabria, alla fine farebbe prevalere la passione”.