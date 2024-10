Calabria amara, scontro in tv tra Giletti e Polimeni: ‘Pulitevi la bocca prima di parlare di Gratteri’

Massimo Giletti contro Marco Polimeni: “Non sono un coglione, se ha coraggio mi faccia vedere l’inquadratura, chi gliel’ha suggerito?”. E il Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro annuncia una querela.

Questa la sintesi di quanto successo ieri sera, domenica 12 gennaio, dietro le telecamere del programma televisivo ‘Non è l’arena‘ condotto da Massimo Giletti. Dopo aver toccato diversi temi riguardanti la politica nazionale, l’attenzione dei telespettatori di Giletti viene dirottata sulla nostra bella regione e sul caso delle commissioni consiliari che ha portato la Procura della Repubblica a iscrivere la maggior parte dei consiglieri comunali di Catanzaro nel registro degli indagati.

Finte sedute consiliari, gettoni non dovuti, assunzioni fittizie, mazzette, il tutto alla vigilia delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Se ne discute con i giornalisti Alessandro Cecchi Paone e Luca Telese, l’imprenditore Salvatore Barbagallo e con il Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, Marco Polimeni. La discussione si fa, molto, accesa nel momento in cui Polimeni guarda fuori camera e tira in ballo Nicola Gratteri. Quello del Procuratore di Catanzaro è il nome più gettonato del momento e Giletti non ci sta a sentirlo nominare invano. Il giornalista accusa, dunque, il politico di ‘barare’ lasciandosi suggerire le risposte da qualcuno presente dietro le telecamere.

Lo scontro tra i due non è passato inosservato agli occhi degli italiani e sono centinaia i commenti al post del servizio sulla pagina di ‘Non è l’arena’.

“Mi sono rotto le palle, pulitevi la bocca prima di parlare di Gratteri! Gli chieda scusa e si vergogni!”.

Sono queste le dure parole con cui Giletti colpisce Polimeni che, dal canto suo, non può far altro che difendersi.

Per vedere il servizio CLICCA QUI.