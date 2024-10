Ginnastica Artistica: medaglia d’argento per la società sportiva reggina Ars Gymnica

Nell’ultima settimana di giugno si sono svolti a Rimini i campionati italiani della Federazione Ginnastica D’Italia, nell’ambito della manifestazione ” Ginnastica in Festa”, che raccoglie l’adesione di centinaia di

società sportive italiane e la partecipazione di migliaia di atleti. La società reggina Ars Gymnica, che da 10 anni è impegnata nel mondo della ginnastica artistica, ha ottenuto una serie di eccellenti risultati frutto

dell’impegno e della passione di ginnasti ed istruttori.

Un vice campione italiano per la categoria LB-A1, Simone Mattaliano, giovanissimo ginnasta classe 2009, che alla sua prima esperienza in un campionato nazionale non tradisce alcuna emozione e conferma

davanti ai giudici la sua bravura e la sua determinazione, eccellenza per la società sportiva stessa; Un 6′ posto per la ginnasta veterana Valeria Sarica, classe 2000, nella categoria LA-S2 che si è scontrata con

ginnaste di grande livello tecnico e un ottimo piazzamento per Chiara Mattaliano, classe 2007, che ha dimostrato grande impegno e costanza. La sua performance assume particolare rilevanza dal momento che

nella sua categoria vi erano più di 180 ginnaste a contendersi un posto sul podio. Questi sono i risultati che la società sportiva può vantare a coronamento di un anno sportivo denso di lavoro di squadra, sudore e

passione.

Enorme la soddisfazione dei tecnici Salvatore Frascati, Rosa Calabrese, Giovanni Giordano, Sergio Scopelliti e Valeria Federico che commentano: ” Una stagione positiva ricca di cambiamenti per la nostra società

sportiva ha chiuso i battenti e noi con la mente siamo già proiettati sulla prossima. Siamo fieri di quello che i nostri ginnasti hanno dimostrato in occasione della gara nazionale, prova del duro lavoro svolto

quotidianamente in palestra confermando come nello sport sia necessaria la stretta collaborazione fra mente e cuore per ottenere risultati di livello”. Enorme soddisfazione anche da parte del presidente della

società sportiva Vincenza Maria Cucinotta, che vede ripagati gli sforzi, anche economici, fatti in quest’ultimo anno dalla associazione sportiva al fine di adeguare le strutture e le attrezzature della nuova

palestra, sita in via Mortara di ravagnese, dove la società ha trovato una nuova sede e si allena.