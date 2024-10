Gioia Tauro, gravissimo incidente al porto: una vittima

Grave incidente in quel del porto di Gioia Tauro, nella mattinata odierna. Un operaio è rimasto ucciso dopo esser stato travolto da un cavo di una gru in quel momento a lavoro per le consuete operazioni di alaggio di un’imbarcazione.

Il cavo si sarebbe spaccato, colpendo la vittima, la quale è deceduta sul colpo.

Sul posto sono presenti il personale della Gioia Tauro Port Security, gli agenti della Polizia di frontiera e anche la Capitaneria di porto.