Gioiese, Martino: ‘Ci salviamo, poi punteremo alla serie C’

Giorno di presentazione della nuova società in casa Gioiese, con la conferenza stampa del presidente Martino. Di seguito alcuni passaggi riguardo le dichiarazioni del massimo dirigente.

“Sono reggino e per questioni lavorative e personali sono legato a Gioia Tauro. Ho acquisito la società in un momento particolare, ma insieme allo staff lavoreremo per tirare la squadra fuori dalla zona retrocessione, crediamo di farcela. Abbiamo operato una sorta di rivoluzione, seppur siamo arrivati a mercato praticamente concluso. La mia intenzione è portare intanto la Gioiese alla salvezza e per il prossimo anno puntare alla promozione, voglio investire moltissimo, l’obiettivo è la serie C. Il progetto è grosso e ambizioso, questo è il mio primo anno nel mondo del calcio, ma lo seguo da sempre con grande passione. Domenica scenderanno in campo i nuovi calciatori e spero, anzi voglio, che arrivino i primi tre punti. Se non dovessimo riuscire a mantenere la categoria, in Eccellenza costruiremo la squadra per tornare immediatamente in serie D. In futuro il trasferimento della squadra a Reggio Calabria? Assolutamente no, la Gioiese è di Gioia Tauro e resterà a Gioia Tauro“.