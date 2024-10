Reggio, giornata ecologica di Plastic Free: è la volta del nuovo Tempietto

L’appuntamento è fissato per domenica 20 ottobre alle ore 09:30 al Playground Kobe e Gianna Bryant. L’evento sarà aperto a grandi e piccini

“Se ne è parlato tanto e non potevamo restare a guardare”, commentano i referenti reggini di Plastic Free, che per questo weekend hanno organizzato un nuovo appuntamento di pulizia ambientale al Tempietto.

A seguito delle segnalazioni pervenute nelle scorse settimane, i volontari dell’associazione, che da quattro anni a Reggio Calabria è attiva nel contrasto all’inquinamento da plastica, si dedicheranno a una raccolta mozziconi e a un clean up delle aree adiacenti al Playground Kobe e Gianna Bryant nella zona del Tempietto, recentemente riqualificata.

L’impegno di Plastic Free e la riqualificazione del Tempietto

“Il Tempietto è adesso un’area di svago e divertimento bellissima, ma abbiamo riscontrato ancora tanti segni di inciviltà. Ci impegneremo per mantenerla decorosa insieme ai nostri concittadini e ai volontari che vorranno unirsi a noi questa domenica, affinché il nostro messaggio duri nel tempo”, dichiarano le referenti Plastic Free Serena Pensabene e Ludovica Monteleone.

Anche per questa data, è stata forte la risposta delle associazioni cittadine che si uniranno a Plastic Free in difesa dell’ambiente. L’appuntamento del 20 ottobre è stato organizzato in collaborazione con il Rotaract Reggio Calabria Distretto 2102, l’Interact cittadino e l’Interact Club Reggio Calabria Nord del Liceo Classico “T. Campanella”.

Dettagli dell’evento e come partecipare

L’appuntamento è fissato per domenica 20 ottobre alle ore 09:30 al Playground Kobe e Gianna Bryant. L’evento sarà aperto a grandi e piccini.

Per partecipare, è necessario iscriversi gratuitamente sul sito di Plastic Free cliccando “Partecipa” al link:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/9229/20-ott-reggio-di-calabria.

Si consiglia di portare con sé:

Guanti da lavoro

Borraccia con acqua

Cappellino per il sole

Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dall’associazione e da Ecologia Oggi.

Si ringrazia il Settore Ambiente e la ditta Ecologia Oggi per la preziosa collaborazione e disponibilità nella realizzazione dell’evento.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.