Giornata internazionale delJazz’: presentate le iniziative che vedono protagonisti i musicisti di Calabria e Sicilia

Jam session sullo Stretto, concerti e proiezioni tra Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria per celebrare la Giornata internazionale del Jazz

Lunedì 28, alle ore 17,30, davanti lo scenario dello Stretto di Messina, al terminal degli aliscafi in via Vittorio Emanuele II, presenti il sindaco di Messina, Renato Accorinti, e l’assessore alla cultura, Tonino Perna, un gruppo di musicisti provenienti da Reggio Calabria incontrerà una band di jazzisti messinesi per una jam session a ritmo di swing.

L’appuntamento, che intende sottolineare la forte valenza del gemellaggio siglato tra i due capoluoghi dello Stretto, si inserisce nel quadro delle iniziative previste per la “Giornata Internazionale del Jazz”, istituita dall’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, e che si celebrerà mercoledì 30 a Reggio Calabria.

Il jazz è una forma d’arte internazionale che trascende le differenze di razza, religione, etnia o nazionalità e promuove quindi il dialogo interculturale, diffondendo un messaggio di libertà, cultura e fratellanza. “Anche la musica – ha sottolineato l’assessore Perna – è uno strumento fondamentale nel cammino avviato verso il riconoscimento, da parte dell’Unesco, dello Stretto di Messina quale patrimonio dell’umanità”.La sera alle ore 21:30 alla Sosta di Villa San Giovanni si esibirà il ‘Fabrizio d’Alisera Quartet’. Il 29 Aprile alle ore 21:30 al teatro Siracusa si incontreranno per la ‘Kermesse Musicisti area dello Stretto’, una jam session che vedrà insieme i migliori fermenti creativi del jazz.

Il 30 aprile alle ore 9:00 al teatro Siracusa la proiezione del film ‘The Trumpet of the swan’ dedicata ai bambini delle scuole elementari per raccontare la storia del grande Louis Armstrong. Sempre allo stesso orario verrà proiettato all’Università Mediterranea il film ‘Sette/Ottavi’.