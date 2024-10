Giornata nazionale del veicolo d’epoca a Villa San Giovanni

A Villa San Giovanni un tuffo nel passato con meravigliose auto e moto d’epoca. Grazie alla Giornata nazionale del veicolo d’epoca, iniziativa promossa da ASI e nata nel 2018, a Villa San Giovanni è stato possibile ammirare meravigliosi esemplari.

L’iniziativa verrà ripetuta in futuro e ampliata grazie all’entusiasmo di tanti nuovi club che si mobiliteranno per l’occasione: raduni, esposizioni, mostre tematiche, convegni e tutto ciò che potrà raccontare la storia del motorismo, con l’obiettivo di far conoscere e comprendere quanta cultura c’è intorno a questo settore.

