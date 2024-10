Giorno della Memoria, CityNow incontra Roque Pugliese: “Negare è il delitto più grande”

«La persuasione che la vita ha uno scopo è radicata in ogni fibra di uomo, è una proprietà della sostanza umana. Gli uomini liberi danno a questo scopo molti nomi, e sulla sua natura molto pensano e dissentono: ma per noi la questione è più semplice. Oggi e qui, il nostro scopo è di arrivare a primavera».

Scriveva così Primo Levi, scrittore e testimone delle deportazioni naziste, che nel 1944 venne internato ad Auschwitz, vittima della carneficina razzista attuata dal disegno di sterminio del führer tedesco Adolf Hitler.

I ritmi di vita nei lager-se di vita è possibile parlare- continuano ad affiorare alla mente dei pochissimi sopravvissuti come ricordi insopportabili, immagini soffocanti e raccapriccianti. Numerose sono le testimonianze dell’orrore perpetrato nel campo di concentramento di Auschwitz, lì dove la scritta “Arbeit macht frei” (Il lavoro rende liberi) accoglieva beffardamente i detenuti.

Ridotti a poco più di carne da macello, i prigionieri-in netta prevalenza ebrei- erano costretti a lavorare come operai schiavi, per dodici ore al giorno e senza alcun riposo. Per alcuni la morte arrivava dopo una lenta agonia, fatta di torture e supplizi; per altri avveniva dopo il richiamo di una guardia: una fucilazione immediata che, neppure tra i compagni astanti, lasciava spazio ad alcuna forma di pietà.

Eppure ancora oggi un bieco revisionismo storico e un pericolosissimo negazionismo, alimentato dalla disinformazione e da talune notizie fake diffuse in rete, continuano ad adombrare questi fatti, in uno scenario in cui una certa cultura razzista sembra si stia insinuando tra le Democrazie. Il rischio è che l’orrore possa ripetersi proprio davanti agli occhi di chi celebra ogni anno il giorno della memoria…per non dimenticare!