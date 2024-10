Giovane accoltellato a Condofuri. Indagini in corso

Una breve nota arriva direttamente dai Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria.

Un giovane a Condofuri, per cause ancora in corso di accertamento, è stato accoltellato nella pubblica via nel pomeriggio. Al momento sarebbe ricoverato presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Melito Porto Salvo.