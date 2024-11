Giovedì 18 l’appuntamento con l’associazione “Attendiamoci Onlus” per augurare un sereno Natale

L’Associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., che da tredici anni opera nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile e della promozione delle risorse personali, invita la cittadinanza all’evento organizzato per augurare un sereno Natale.

L’appuntamento è per giovedì 18 dicembre, alle ore 19, presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” (via Cardinale Portanova n. 184), con la partecipazione della Maestra Soprano Cilla Pipitone e del Gruppo musicale Artisti Reggini.

A seguire verrà offerto un buffet.