Giudice sportivo: Reggina, Baclet salta la sfida con il Catania

ondotta scorretta verso un avversario e per simulazione di fallo, le motivazioni dei due gialli

Secondo regolamento e dopo l’ingenua simulazione di Pagani, arriva puntuale la squalifica per l’attaccante Baclet, ecco il dispositivo:

“Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute dell’11 e del 12 Marzo 2019 ha squalificato per una giornata l’attaccante amaranto Allan Baclet per condotta scorretta verso un avversario e per simulazione di fallo”.