Reggina, Cevoli: ‘Esonero inaspettato, per me parlano i numeri’

Le prime parole di Roberto Cevoli, dopo l’esonero arrivato la sera della sconfitta interna contro il Catanzaro. Una serie utile di risultati e la conquista della zona play off non sono bastati per guadagnarsi la conferma sulla panchina amaranto, poi assegnata a mister Drago. Esprime il suo pensiero ospite della trasmissione C piace in onda su RTV San Marino:

“Non me lo aspettavo. Nelle ultime otto partite erano arrivati diciotto punti, con cinque vittorie e tre pareggi, un esonero era impensabile.

Con il Catanzaro dopo il primo tempo eravamo sotto di quattro gol, poi nel secondo c’era stata una reazione importante con la possibilità di pareggiarla. Quando c’è un cambio di società si può pensare anche ad un cambio di allenatore, l’avrei vissuta in altra maniera se mi avessero mandato via subito, appena arrivati, messa così è stata più dura da digerire.

Fortunatamente ho i numeri che parlano per me e basta, sono molto sereno”.