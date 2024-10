Reggina, per Tassi il Rende nel suo destino ed ora la grande opportunità

Tanti giorni ancora a disposizione per le scelte, anche se quella in attacco sembra scontata

Per Cevoli è stato spesso l’uomo della provvidenza. Tutti i suoi gol sono arrivati subentrando dalla panchina, tanto da fa pensare prima lo stesso tecnico ex Renate e poi Drago, di avere a disposizione una carta preziosissima da giocarsi nei momenti di necessità. Cinque gol in campionato e Rende nel suo destino.

In occasione della partita di andata le prime reti in amaranto, quella doppietta che aveva consentito alla Reggina di riequilibrare una partita nata malissimo, poi il gol del 3-2 dei padroni di casa che ha regalato la vittoria ai biancorossi.

Incredibile ma vero, c’è sempre il Rende a segnare profondamente il suo percorso. Perchè a distanza di un girone esatto, questa volta ovviamente al Granillo, Edoardo Tassi, da subentrato neanche a dirlo, si è divorato due clamorose occasioni da rete che avrebbero potuto regalare alla Reggina il raddoppio e quindi il sicuro successo. In quella stessa partita gli ospiti trovarono un beffardo pari al minuto 94.

E quante critiche son piovute sul giovane attaccante di proprietà dell’Ascoli, comprese quelle del compagno di squadra Strambelli, in una delle due circostanze decisamente meglio piazzato per andare alla conclusione ma non servito. Acqua passata, adesso per Tassi la grande opportunità, da sfruttare nel migliore dei modi, visto che per squalifica, dopo la sosta, non potrà essere a disposizione Baclet. La scelta dovrebbe cadere su di lui, nessuno pressione addosso, ma certamente una occasione per approfittarne.

