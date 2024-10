Vicenda fideiussione. Il comunicato della Reggina. Ora un altro obiettivo

Risolta finalmente la questione riguardante la fideiussione. Un sospiro di sollievo ovviamente per la nuova società che, tempestivamente, aveva provveduto alla sostituzione della vecchia firmata Finworld. Questo il comunicato della società:

La Reggina è in regola. Era il 15 gennaio quando la società presieduta da Luca Gallo, entro i termini stabiliti, deposita in Lega una nuova fidejussione. Oggi il Collegio di Garanzia del Coni ha ritenuto inammissibile il ricorso delle società Viterbese Castrense, Rimini Football Club s.r.l. e Imolese Calcio 1919 s.r.l. contro la decisione della Corte Federale d’Appello di concedere 10 giorni extra per produrre una nuova garanzia fidejussoria arrivata in data 6 gennaio 2019″.

Adesso la società spera di ottenere uno sconto sulla pesante penalizzazione. L’obiettivo è quello di eliminare almeno i due punti della recidiva.