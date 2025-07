Reggio, nuova riunione del Cda della Dante Alighieri: approvate le linee programmatiche

Si è riunito, nei saloni di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Consiglio d’amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. L’incontro, utile ad approfondire le linee di rilancio tracciate dal presidente Pasquale Basilicata, ha, di fatto, sancito l’avvio del nuovo corso per l’ateneo di via Torrione che, negli ultimi anni, è stato al centro di un lungo iter giudiziario con riverberi che si avranno, purtroppo, anche sul manifesto degli studi della stagione accademica ormai alle porte.

Falcomatà: “Ricostruire una realtà pubblica e centrale”

«Abbiamo l’obbligo di invertire la rotta e di riportare la Dante Alighieri a riconquistare il ruolo centrale di istituzione pubblica al servizio della **comunità reggina ed europea».

Questo l’auspicio del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, nel rilanciare e sostenere il percorso delineato dal presidente Basilicata.

Un lavoro di riordino e riorganizzazione che per Falcomatà:

«Si rende necessario per fare uscire l’ateneo dalle secche, al termine di una gestione che ha fatto perdere l’appeal che, con molta fatica, l’ateneo era riuscito a conquistare con dedizione, professionalità e fatica. Adesso ci aspettano mesi di ricostruzione e ripartenza che ci responsabilizzano e ci impongono di migliorare un’offerta formativa fino ad oggi mortificata da un passato che, evidentemente, va ancora verificato e analizzato. Gli intendimenti del presidente Basilicata, in questo senso, ci spingono ad essere oltremodo ottimisti».

Verso l’anno accademico 2026/2027

Il prossimo, dunque, sarà un periodo di transizione, un ponte per la vera sfida che Basilicata ha indicato nell’anno accademico 2026/2027, quando l’impasse verrà superata da una più attenta gestione amministrativa, e dopo approfondimenti, inevitabili, sulle pregresse condotte economiche e finanziarie dell’università.

Il documento sulle linee programmatiche, illustrato dal presidente, è stato approvato all’unanimità dal Cda.

Basilicata: “Bisogna tornare ad essere presenti”

L’obiettivo del presidente è quello di aprire la “Dante Alighieri” al territorio, attraverso un dialogo serrato con:

le istituzioni

i circoli culturali

gli attori sociali locali, nazionali ed internazionali

L’intento è quello di restituire una dimensione pubblica ad una realtà estremamente significativa per l’intero tessuto metropolitano. Un luogo in cui tornare ad apprendere e fare ricerca, un centro vivo di relazioni, in grado di abbattere ogni barriera e contaminarsi con le risorse umane ed i luoghi della città.

«Bisogna tornare ad essere presenti», è stato l’incipit del discorso di Pasquale Basilicata, che ha riscontrato l’apprezzamento dei membri del Cda: lo stesso Giuseppe Falcomatà, Paolo Brunetti, Antonino Tramontana, Giuseppe Quattrone, Natale Carbone, Giuseppe Bova, Ilda Tripodi.

L’assemblea si è aggiornata ad una prossima data per valutare ulteriori azioni da intraprendere.