2026 indimenticabile. Dopo il San Giorgio d’oro arriva un incarico prestigioso per Tobia Assumma

Dopo il percorso di Armando Calveri, partito dalla segreteria del centro sportivo Sant’Agata ai tempi della Reggina di Lillo Foti e diventato poi Segretario Generale della Lazio, un altro nome legato al territorio reggino conquista spazio nel club capitolino.

Si tratta di Tobia Assumma, tecnico e formatore cresciuto nel settore giovanile della Reggina, poi approdato alla Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Assumma è stato nominato nuovo responsabile dell’intero settore giovanile della società biancoceleste. Un incarico di prestigio, arrivato dopo il ruolo già ricoperto come responsabile dell’attività di base.

Per Tobia Assumma si tratta di una nuova tappa importante della sua carriera e che premia il lavoro del tecnico, ricordiamo rientrato alla Reggina ed esonerato nel dicembre del 2024, un allontamento che fece molto discutere. Il suo percorso professionale è stato riconosciuto anche dalla città di Reggio. Nell’aprile 2026 Tobia Assumma ha ricevuto il San Giorgio d’Oro, con la motivazione legata al contributo dato alla crescita umana e sportiva dei giovani.

Una soddisfazione per Reggio e per il calcio reggino. Dal Sant’Agata a Formello, il filo resta lo stesso: competenza, lavoro e capacità di ritagliarsi spazio ad alti livelli. Vale per Armando Calveri, vale per Tobia Assumma. Al nuovo responsabile del settore giovanile della Lazio, i complimenti per il nuovo incarico e l’augurio di buon lavoro.