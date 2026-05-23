Asp di Reggio, il saluto di Lucia Di Furia: ‘Lascio con orgoglio’

"Finisco la mia carriera, ho una bella età. Anzi, ho prorogato di circa un anno e mezzo la mia attività perché non volevo interrompere il mandato, avrei potuto uscire prima”, ha dichiarato Di Furia

Lucia Di Furia si prepara a lasciare la guida dell’Asp di Reggio Calabria. La direttrice generale ha annunciato la conclusione del proprio percorso professionale, spiegando di aver già informato per tempo il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Una scelta legata alla pensione della stessa Di Furia e accompagnata dalla prospettiva di un nuovo concorso imminente per individuare chi dovrà raccogliere il testimone alla guida dell’Azienda sanitaria provinciale reggina.

“Ho già avvisato per tempo il presidente Occhiuto, ho chiesto di andare in pensione e so che ci sarà il concorso a breve. Finisco la mia carriera, ho una bella età. Anzi, ho prorogato di circa un anno e mezzo la mia attività perché non volevo interrompere il mandato, avrei potuto uscire prima”, ha dichiarato Di Furia.

Il suo saluto arriva dopo una fase complessa per la sanità reggina, segnata anche dal lavoro sui conti dell’Asp. Negli anni scorsi la manager aveva rivendicato l’approvazione dei bilanci 2022 e 2023 “nel rispetto dei principi contabili”, parlando di una “grande opera di risanamento” e della fine di “18 anni di tradizione orale” nella contabilità dell’Asp di Reggio Calabria.

Nel tracciare un bilancio del proprio percorso, Di Furia ha scelto parole di soddisfazione e gratitudine.

“Per me tutto ciò che è stato costruito è motivo di orgoglio. Penso di aver lasciato una traccia e complessivamente mi ritengo soddisfatta. Racconteremo ai cittadini tutto quello che è stato fatto e mi sento di ringraziare gli operatori per tutto quello che hanno fatto”.

Un congedo che chiude per Di Furia una lunga carriera (dentro e fuori i confini regionali calabresi) nella pubblica amministrazione sanitaria e apre adesso una nuova fase per l’Asp reggina, chiamata a individuare la futura guida dell’azienda.