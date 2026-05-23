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Giornata della Legalità all’IIS “F. Severi” di Gioia Tauro

appuntamento dedicato alla promozione di una cultura civica fondata sulla responsabilità, sulla memoria e sull’impegno quotidiano contro ogni forma di criminalità organizzata

23 Maggio 2026 - 16:36 | Comunicato Stampa

Murales Allegra Falcone Borsellino (5)

L’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Severi” di Gioia Tauro annuncia la Giornata della Legalità, un appuntamento dedicato alla promozione di una cultura civica fondata sulla responsabilità, sulla memoria e sull’impegno quotidiano contro ogni forma di criminalità organizzata.

L’iniziativa si terrà lunedì 25 maggio, alle ore 10.00, presso l’Auditorium Nicholas Green dell’Istituto, e coinvolgerà figure di primo piano del giornalismo, dell’imprenditoria etica, dell’associazionismo e del mondo civile.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Saluti istituzionali:

Fortunato Praticò – Dirigente scolastico IIS “F. Severi”

Interventi:

Pietro Comito – Giornalista

Antonino De Masi – Imprenditore

Don Pino De Masi – Referente Libera Piana di Gioia Tauro

Vincenzo Chindamo – Fratello di Maria Chindamo

Modera:

Rossella Bulsei – Docente IIS “F. Severi”

Coordina:

Domenica Velardo – Referente Educazione Civica IIS “F. Severi”

OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

La Giornata della Legalità intende rafforzare la cultura della legalità tra studenti e comunità scolastica,

promuovere testimonianze dirette che rendano tangibile il valore dell’impegno civile, stimolare il dialogo tra istituzioni, scuola e territorio, e ricordare le vittime delle mafie sostenendo chi continua a chiedere verità e giustizia.

DICHIARAZIONE DELL’ISTITUTO

«La legalità non è un concetto astratto né un ideale lontano: è una responsabilità quotidiana che riguarda ciascuno di noi. Con questa giornata vogliamo offrire ai nostri studenti strumenti, esempi e voci autorevoli per comprendere che un futuro libero dalle mafie è possibile solo attraverso l’impegno condiviso», afferma il Dirigente scolastico Fortunato Praticò.                                                                                                                                                                                                                          

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