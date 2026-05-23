Reggio, il grazie commosso di una mamma dopo il parto: ‘Mi hanno fatto sentire al sicuro’

Ci sono momenti che restano impressi per sempre. Il parto sicuramente è uno di questi. Ancora di più quando a venire al mondo sono due gemelli, con tutta l’emozione, la paura e la forza che un’esperienza così porta con sé.

A Reggio Calabria una mamma ha voluto rendere pubblico il suo ringraziamento all’ostetrica Francesca Tardivo, che l’ha assistita durante il parto spontaneo dei suoi gemelli.

Un messaggio semplice, ma pieno di riconoscenza. Parole che raccontano il valore di chi, in una sala parto, non offre soltanto competenza professionale, ma anche presenza, dolcezza e umanità.

“Vorrei poter esprimere pubblicamente la mia più sincera gratitudine per il supporto e la presenza fondamentale ricevuti in uno dei momenti più importanti della mia vita”, scrive la donna.

Poi il pensiero diretto all’ostetrica:

“Ci sono persone che svolgono il proprio lavoro con il cuore, e l’ostetrica Francesca Tardivo è una di queste. Durante il parto spontaneo dei miei gemelli mi ha fatta sentire al sicuro, ascoltata e incoraggiata in ogni istante”.

“Non dimenticherò mai la sua dolcezza, la sua calma e la forza che mi ha trasmesso nel momento più importante della mia vita. A lei va il mio grazie più sincero e profondo”.

Un ringraziamento che diventa anche un riconoscimento pubblico al lavoro silenzioso e prezioso delle ostetriche. Professioniste che accompagnano la nascita, sostengono le mamme e restano spesso legate per sempre ai ricordi più belli di una famiglia.