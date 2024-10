A Reggio è “Gallomania”. Il presidente vuole trasformare il Granillo in un stadio ultramoderno

La mancanza di risultati sportivi delle ultime settimane, ha in qualche modo messo in minore evidenza tutto ciò che la nuova proprietà della Reggina sta cercando di costruire per la solidità della società e le prospettive per il futuro.

Nella giornata di ieri a Reggio Calabria hanno fatto visita i vertici del Credito Sportivo per volontà del presidente Gallo e di tutto il suo entourage: “Abbiamo invitato i vertici del Credito Sportivo per un primo sopralluogo dello stadio Granillo, l’obiettivo è consegnare alla Città ed ai tifosi uno stadio che possa essere fruibile ogni giorno”. Queste le uniche dichiarazioni rilasciate dal DG Vincenzo Iiriti.

Si fa sul serio, a prescindere da quello che verrà fuori da questo campionato. Luca Gallo non ha riportato solo entusiasmo in questa città, sarebbe riduttivo circoscrivere il tutto al ritorno della gente allo stadio. Qui ci sono investimenti seri sulle strutture, le più importanti del nostro territorio dal punto di vista calcistico.

Ottenere una gestione di anni 99, è come se se ne fosse ottenuto l’acquisto del Granillo, l’idea che quell’impianto possa essere rimesso a posto e modernizzato elettrizza tutti. Uno stadio che si trasforma in un enorme centro commerciale nel cuore della città ed alla portata di tutti. Non vediamo l’ora.

Poi capiremo, una volta acquisita la gestione del S. Agata, quali saranno gli interventi anche su quel centro sportivo.

“Ho visto una città depressa”, ha esordito così il presidente Gallo nel giorno della sua presentazione. C’è da dire che in meno di due mesi attraverso una serie di interventi, ha di fatto stravolto quel concetto, risvegliando si la passione dei tifosi amaranto, ma più in generale suscitando particolare attenzione e curiosità anche verso coloro che il calcio non lo seguono in maniera approfondita.

E’ “Gallomania” in città, ne parlano tutti e tutti ne stanno apprezzando il suo agire.

